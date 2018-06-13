وزيرة السياحة: وضع شاشات دعائية لمصر داخل ملاعب كأس العالم

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن اختيار حملة "مصر- اكتشف واستثمر" راعيًا إقليميًا في المونديال تهدف للترويج لمصر سياحيًا، من خلال وضع شاشات دعائية كبيرة بعواصم أوروبية مختلفة، إلى جانب وجود شاشات دعائية لمصر في الملاعب أثناء 64 مباراة بكأس العالم، وهناك بعض التطبيقات على المنصات الإلكترونية تتضمن مطالبة الجميع جول العالم بالكتابة عن مصر، وعمل مسابقة بينهم وأكثر من يقوم بالكتابة عن مصر سيفوز بتذاكر لزيارة المقاصد السياحية المصرية، وسيتم توزيع 30 جائزة كنوع من التشجيع على النشر عن مصر بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "on live"، اليوم الأربعاء، أن هناك مبادرة أخرى "شجع كمصر" تطالب الجميع بتشجيع المنتخب المصري أو منتخب بلادهم يتضمن توزيع قناع توت عنخ أمون بحيث يرتديه المشجعين.



وتابعت، أن كأس العالم به كمية مشاهدة عالية جدًا من جميع أنحاء العالم، ودخول وزراتي السياحة والاستثمار كرعاه يتيح لمصر استخدام شاشات عرض الملاعب ولها حقوق إعلانية، معتبرة أن الصورة التى التقطت لهما مع رئيس الفيفا أكبر دعايا لمصر.

