"مستقبل وطن" يكرم الفائزين بنهائي الدورة الرمضانية لـ"كرة القدم" بالجيزة

اختتمت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة فعاليات أنشطتها الثقافية والرياضية خلال شهر رمضان المبارك والتي تم تنظيمها تحت رعاية النائب المهندس علاء والي أمين المحافظة، وبأمانه القبطان أحمد مرعي القيادي بالحزب.



جاء ذلك بحضور النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن الحزب بدائرة امبابة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بمحافظة الجيزة.



وقامت النائبة شادية ثابت والقبطان أحمد مرعي، بتوزيع الجوائز العينية والمادية علي الفائزين بالمركز الأول والثاني، كما تم تكريم الفرق المشاركة من براعم وناشئين وشباب وفتيات، وذلك وسط حضور جماهيرى حاشد.