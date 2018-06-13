تعيين 3 وكلاء لكلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، قرارات بتعيين 3 وكلاء لكلية التربية الرياضية بالجامعة.



وشملت قرارات رئيس الجامعة، تعيين الدكتور محمود رجائى وكيلًا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا محمد حسن وكيلًا لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة رشا توفيق وكيلًا للدراسات العليا والبحوث.