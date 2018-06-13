مدرب روسيا: مستعدون للفوز على السعودية

قال ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب المنتخب الروسي، اليوم الأربعاء، إنَّ الفريق مستعد لوضع نهاية لسلسلة نتائجه المتواضعة، وافتتاح مشواره في مونديال روسيا، غدًا الخميس بالفوز على نظيره السعودي.

ويلتقي المنتخب الروسي، نظيره السعودي غدًا على ملعب لوجنيكي بالعاصمة موسكو، المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 الذي تحتضنه روسيا حتى 15 تموز/يوليو المقبل.

وقال تشيرتشيسوف، عقب مران الفريق اليوم على ملعب لوجنيكي، إنَّ جميع لاعبيه لائقون وتدربوا بشكل جيد استعدادا لمباراة الغد.

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "جميع لاعبينا تطوروا بشكل كبير"، ورد لدى سؤاله عن سبب توقعه أن الفريق سيحقق الفوز للمرة الأولى هذا العام ، قائلاً "لأننا نريد ذلك".

ولم يحقق المنتخب الروسي، أي انتصار خلال 7 مباريات بعد فوزه على كوريا الجنوبية في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وقد واجه تشيرتشيسوف، الذي تولى المنصب عقب إخفاق الفريق بيورو 2016، موجة من الانتقادات.