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أول رسالة من رمضان صبحي لجماهير هدرسفيلد (صورة)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:14 م
أول رسالة من رمضان صبحي لجماهير هدرسفيلد (صورة)
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الفجر الرياضي
 
وجه رمضان صبحي لاعب منتخب مصر أولى رسائله لجماهير هدرسفيلد بعد انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي بشكل رسمي بالأمس.

 
وقال رمضان صبحي في تصريح لحساب نادي هدرسفيلد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد للتواجد هنا وبفريق بحجم هدرسفيلد تاون".

وأضاف "أتمنى أن نقدم مردود جيد للفريق في الفترة المقبلة وأن نستمر في الدوري على نفس منوال الموسم الحالي".


وتابع نجم ستوك سيتي السابق :" أتمنى أيضا أن نحصل على مركز جيد في الموسم المقبل".

 
وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى نادي هدرسفيلد تاون هذا الصيف قادما من ستوك سيتي.


المزيد عن: هدرسفيلد كورة رياضة رمضان صبحي
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