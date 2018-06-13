"الفجر الفني" ينشر القائمة الكاملة لجوائز الدولة لعام 2017 (صور)

أمسية استثنائية تزامنت مع وداع ليالى شهر رمضان المعظم اجتمعت خلالها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الاعلى للثقافة مع الدكتور سعيد المصرى امين عام المجلس الاعلى للثقافة واعضاء المجلس للتصويت على جوائز الدولة ( النيل – التفوق – التشجيعية ) واعلان اسماء الفائزين بها وذلك مساء الثلاثاء 12 يونيو بمقر المجلس الاعلى للثقافة .

جاءت النتائج كالتالى: حيث فاز بجائزة الدولة التشجيعية فى مجال الفنون فرع الرسم والتصوير فاطمة عبد الرحمن عن رسم بالقلم الجاف والاقلام الخشبية الملونة وورق الذهب ، التصوير الجدارى محمد بنوى عن هوائى 4 ، العزف على احدى الات النفخ الخشبى وسام امين عن كونشيرتو ريتشارد شتراوس للاوبوا والاوركسترا ، تصميم الرقصات " الاداء الحركى " ميريت ميشيل عن الجميع يتنصل من الولاعة الزرقاء ، الاداء المسرحى ايمان امام عن اداء دور الزوجة بمسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمى ، البناء فى خدمة المجتمع " مشروعات تصميم وتنمية المجتمعات " مناصفة بين كل من كريم ابراهيم ونيفين عقيل عن مشروع تطوير الفراغ العام والارتقاء بالبيئة بعزبة خير الله ، الانتاج السينمائى لفيلم روائى طويل هالة لطفى عن فيلم الخروج للنهار وحجبت جائزة الاحتفالات الشعبية بالموالد .

وفى مجال الاداب فاز هانى عبد المريد بجائزة الرواية عن " انا العالم " ، حسين عبد الرحيم عن المجموعة القصصية شخص ثالث ، اسم الشاعر عبد الناصر علام عن ديوانه بيوت بلا جدران ، وجيه محمد مصطفى شعيب عن ترجمة الكتاب العلمى الاب العلمى اى وحجبت جوائز الف ليلة وليلة فى الرواية المعاصرة - قضايا المرأة فى الادب النسوى – المسرحية الشعرية والعرض المسرحى للاطفال.

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز شريف طلعت السيد متولى فى فرع التاريخ عن الاصولية الدينية حول العالم ، فرع علم النفس احمد موسى عن مدخل الى علم النفس الفيزيولوجى ، فرع الثقافة العلمية نجوى عوض عن نحو ثقافة علمية متقدمة لمواكبة الفكر الحضارى المعاصر ، فرع الدراسات الاجتماعية خالد ابو الليل عن التاريخ الشعبى لمصر فى دولة الحكم الناصرى " رؤية جديدة من وجهة نظر المهمشين " وحجبت جوائز فروع الاعلام – الشباب – التربية – الجغرافيا .

وفى مجال العلوم الاقتصادية والقانونية فاز فى فرع ثقافة المواطنة وحقوق الانسان الدكتور جمال سلامة على محمد عن كتاب فلسفة الحق الانسانى فى عالم متغير ، وفى فرع سيايات مناهضة التميز الدكتور رامى عطا صديق عطا عن كتاب مسلم ولا مسيحى وحجبت جوائز فروع القانون الخاص ( المدنى ، المرافعات ، الزراعى ، التشريعات الاجتماعية ) ، القانون العام والجنائى ( علما الاجرام والعقاب ) ، الاستراتيجية والامن القومى ، الدراسات الافريقية ، المشروعات الصغيرة والتعاونية كرافعة للنمو والتشغيل ، البحث العلمى والتطور الاقتصادى .

وحصل عل جائزة الدولة للتفوق فى الفنون الموسيقار رضا بدير والدكتور سعيد بدر ، وفى الاداب الدكتور محمد العبد واحمد مراد ، وفى العلوم الاجتماعية صلاح سالم ، الدكتورة الهام ذهنى ، الدكتور عبد السلام ابو قحف .

وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون الفنانة نادية لطفى والموسيقار محمد سلطان وحجبت الجائزة الثالثة ، وفى الاداب فاز الدكتور عبد الحكيم راضى ، الكاتب محمد قطب ، الدكتور كمال الدين عيد وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتورة سعدية بهادر ، الدكتور شبل بدران ، الدكتور احمد رفعت ، المستشار عبد العزيز الجندى .

وفاز بجائزة النيل فى الفنون الدكتور مصطفى الرزاز ، وفى الاداب الدكتور صلاح فضل ، وفى العلوم الاجتماعية الدكتور مراد وهبه ومن المبدعين العرب الفنان السورى يوسف عبدلكى

وكان الاجتماع قد عقد فى جلستين بعد اكتمال النصاب القانونى الاولى بدأت بكلمة لوزير الثقافة قدمت خلالها التهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنية لمصر وشعبها التقدم والازدهار واعربت عن تقديرها لكل أعضاء المجلس من رموز الفنون والأداب والعلوم ووصفتهم بابطال قوة مصر الناعمة وأساس الريادة الثقافية كما ثمنت دور المجلس فى متابعة وتطوير السياسات الثقافية المصرية وقالت اننا على أعتاب مرحلة هامة فى تاريخ مصر تحتاج الى التضامن والعمل الدؤوب لبناء الإنسان وتأكيد الهوية الوطنية واعلنت فخرها باحتلال الثقافة لاول مرة احد قمم اولويات رئيس الجمهورية كما اكد فى مستهل فترته الرئاسية الثانية ، تلاها التصديق على القرارات السابقة واستعراض الاجراءات التى اتخذتها الامانة العامة للمجلس بشأن تنفيذ القانون الجديد ( 138 ) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بالمجلس وكذلك القانون رقم ( 8 ) لسنة 2017 والخاص بمنح جوائز الدولة وتم اعتماد صحة تطبيق الاجراءات القانونية المرتبطة بقانون الجوائز الجديد واثنى الاعضاء على التعديلات المستحدثة ومن اهمها تخصيص جائزة النيل للمبدعين العرب لاول مرة بما يؤكد ريادة مصر الثقافية فى الوطن العربى ومنح الجوائز بناءً على اختيار لجان الفحص لقوائم قصيرة من المرشحين والمتقدمين لجوائز النيل ، التقديرية والتفوق بالاضافة الى منع ترشح رؤساء الهيئات والوزراء السابقين اثناء توليهم المسئولية واتاحة فرصة اكبر للشباب لنيل جائزة الدولة التشجيعية بموجب تحديد الحد الاقصى للسن بـ 40 عام وزيادة قيمة جائزة النيل الى 500 الف جنيه .

كما وافق المجلس على اقتراح وزير الثقافة بخصوص تحويل جائزة نجيب محفوظ الى جائزة عالمية فى الابداع مع زيادة قيمتها المالية وتوسيع نطاق الترشح لها والاعتماد على لجان تحكيم من داخل مصر وخارجها وشهدت الجلسة الثانية التصويت على الجوائز التى سبق ذكرها وبعدها عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور سعيد المصرى امين عام المجلس الاعلى للثقافة مؤتمرا صحفياً تم خلاله اعلان النتائج .