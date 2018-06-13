عبد الفتاح يعقد اجتماع مع صلاح في روسيا





حرص عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمتواجد مع بعثة المنتخب الوطني في روسيا، على عقد اجتماع مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب، للإطمئنان على إصابته ومدى جاهزيته لافتتاح مشوار نهائيات كأس العالم.





وأكد عبدالفتاح في حديثه مع صلاح، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لن يجازف به إلا إذا كان مكتمل الشفاء، لعدم تفاقم الإصابة وخسارته في باقي المباريات.





وكان صلاح، غاب عن مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة في الكتف خلال مشاركته مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يشارك في المران الأخير صباح اليوم بمدينة جروزني الشيشانية.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوروجواي، عصر بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم.



