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حالة الطقس اليوم الأربعاء 13ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:04 م
حالة الطقس اليوم الأربعاء 13ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
طقس - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها، بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية، الصغرى 27 درجة والعظمى 38 درجة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.
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