أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 13-6-2018 بمحافظة قنا



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الالية 15 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيهًا والجلاش 18 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهًا للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.



رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة قنا اليوم الأربعاء، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر خلال هذا الشهر.