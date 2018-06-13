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أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 13-6-2018 بمحافظة قنا

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:04 م
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء 13-6-2018 بمحافظة قنا
كنافة - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة قنا اليوم الأربعاء، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر خلال هذا الشهر.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الالية 15 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيهًا والجلاش 18 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهًا للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.
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