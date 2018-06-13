3 يوليو.. بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية بجامعة المنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وأماكن أداء هذه الاختبارات، والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.





ومن المقرر أن يتم تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني، وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018.





وقالت الوزارة إن اختبارات طلاب محافظات بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان، ستؤدى في كلية التربية الفنية بالمنيا.



