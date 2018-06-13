حارس ليفركوزن يقترب من آرسنال

أكدت تقارير صحفية ألمانية صباح اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين ناديي أرسنال الإنجليزي وبايرن ليفركوزن الألماني بخصوص التعاقد مع "لينو" صارت متقدمة للغاية.





وأوضحت صحيفة "‏سبورت بيلد"، أن أرسنال يتقدم بالمحادثات مع إدارة ليفركوزن من لحسم إنتقال لينو في الصيف المقبل نظير 20 أو 25 مليون يورو كحد أقصى، ومن الممكن أن تتم الصفقة بالأيام المقبلة.



