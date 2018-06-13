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حارس ليفركوزن يقترب من آرسنال

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:51 م
حارس ليفركوزن يقترب من آرسنال
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عمر عبدالعزيز
 

أكدت تقارير صحفية ألمانية صباح اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين ناديي أرسنال الإنجليزي وبايرن ليفركوزن الألماني بخصوص التعاقد مع "لينو" صارت متقدمة للغاية.


وأوضحت صحيفة "‏سبورت بيلد"، أن أرسنال يتقدم بالمحادثات مع إدارة ليفركوزن من لحسم إنتقال لينو في الصيف المقبل نظير 20 أو 25 مليون يورو كحد أقصى، ومن الممكن أن تتم الصفقة بالأيام المقبلة.


ويسعي الجانرز لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وخاصة مركز حراسة المرمي الذي يواجه مشكلة كبيرة، فضلا عن الأداء المتواضع للمدفعجية خلال الموسم المنصرم في منافسات الدوري وعدم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا.


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