ننشر أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية بتنسيق 2018

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية المؤهلة لبعض الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.





ومن المقرر أن يتم تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني، وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الإثنين الموافق 23 / 7 / 2018.









وأكدت الوزارة أن اختبارات الفنون التطبيقية، تؤدى كالآتي:-





"القاهرة – الجيزة": كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

"الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية": مقر كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

"الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مرسي مطروح – كفر الشيخ – البحيرة": مقر كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

"بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان": مقر كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.