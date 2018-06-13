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"العقارات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 198.6 مليون جنيه

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 03:20 م
العقارات تتصدر القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 198.6 مليون جنيه
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تصدر قطاع "العقارات" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، بنسبة 24.46% محققًا 198.6 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الثانية  قطاع "أغذية و مشروبات" بنسبة 19.51% بقيمة 158.4 مليون جنيه.

 واحتل قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" المرتبة الثالثة بنسبة 16.38% بقيمة 132.9 مليون جنيه، ثم قطاع "اتصالات" في المرتبة الرابعة بنسبة 12.63% بقيمة تداول بلغ 102.5 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة  جاء قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات" بنسبة 6.80% بقيمة تداول بلغت نحو 55.1 مليون جنيه.

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