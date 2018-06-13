تنسيق 2018.. أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة فنون

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات كليات الفنون الجميلة (شعبة الفنون) المؤهلة لبعض الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات، والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.





ومن المقرر أن يتم تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني، وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجرى بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018.





وأكدت الوزارة أن اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة الفنون) تؤدى كالآتي:

- القاهرة – الجيزة – القليوبية-الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك

- الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية

- بني سويف- المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

- قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر (فنون) كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

- أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة ( فنون ) بأسيوط

- الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية - كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنصورة



