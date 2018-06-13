تنسيق 2018.. أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة شعبة العمارة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) المؤهلة لبعض الكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات، والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.





وقالت الوزارة وفق بيان لها، إن تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم اختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018





وتؤدى اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) كالآتي:

- القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

- الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية

- المنيا - بنى سويف كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا

- أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج –قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط

- الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (عمارة ) جامعة المنصورة



