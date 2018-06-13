التعليم تنفي توزيع درجات قطعة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

نفت إيمان محمود مستشارة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن قرار الوزارة بتوزيع درجات أسئلة القطعة على طلاب الثانوية العامة.





وأكدت إيمان أن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة، وأن أعمال تصحيح العينة العشوائية مازالت جارية وبناء عليها سيتم تحديد إذا كان الامتحان صعب مثلما يقول الطلاب أم لا.









