ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التعليم تنفي توزيع درجات قطعة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:44 م
التعليم تنفي توزيع درجات قطعة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
طباعة
ريم محمود
 
نفت إيمان محمود مستشارة اللغة الانجليزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن قرار الوزارة بتوزيع درجات أسئلة القطعة على طلاب الثانوية العامة.

وأكدت إيمان أن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة، وأن أعمال تصحيح العينة العشوائية مازالت جارية وبناء عليها سيتم تحديد إذا كان الامتحان صعب مثلما يقول الطلاب أم لا.



المزيد عن: فيس بوك امتحان اللغة الانجليزية امتحان الانجليزي اللغة الانجليزية التربية والتعليم إيمان محمود
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 3:20:02 PM