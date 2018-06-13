تنسيق 2018.. أماكن اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية (موسيقية – فنية) المؤهلة لبعض الكليات، وأماكن أداء هذه الاختبارات والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018.





ومن المقرر أن يتم تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني، وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018.





وأكدت الوزارة أن اختبارات كليات التربية النوعية (موسيقية – فنية)، تؤدى كالآتي:-





- الجيزة كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة

(موسيقية – فنية )

- الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة (موسيقية )

- القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية (موسيقية -فنية)

- القليوبية مناطق (الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص)

- القليوبية مناطق :-

* (بنها – كفر شكر – طوخ – قها) كلية التربية النوعية ببنها (فنية – موسيقية)

- الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية التربية النوعية بالإسكندرية (فنية – موسيقية)

- الغربية كلية التربية النوعية بطنطا (فنية – موسيقية)

- المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون (فنية – موسيقية)

- كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ (فنية – موسيقية)

- الشرقية، ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق (فنية – موسيقية )

- المنيا - وبنى سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية)

- الفيـوم– بني سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم

- الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التربية بالمنصورة (فنية – موسيقية)

- الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال وجنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد (فنية – موسيقية)

- دمياط كلية التربية النوعية بدمياط (فنية – موسيقية)

- أسيوط - الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية – موسيقية)

- المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط (فنية)

- قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا (فنية – موسيقية)

- أســوان كلية التربية النوعية بأسوان (فنية – موسيقية)



