875.4 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء، نحو 875.4 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 163 شركة، حيث أرتفع 102 شركة، وانخفض 26، واستقرت 35 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 127 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18 ألف صفقة.





واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 854.8 مليون جنيه، في حين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 42.8 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 811.9 مليون جنيه.







