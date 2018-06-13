ارتفاع الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم
الأربعاء 13/يونيو/2018 - 03:10 م
عبدالرحمن العويسي
حققت الأسهم الدولارية هبوط خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث جرت التداولات على 6 ورقات مالية, حيث استقرت 4 ورقات في حين ارتفع ورقتان، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 7.8 مليون دولار بتداول 691.4 ألف ورقة مالية منفذة على 74 عملية برأسمال سوقي 33.4 مليون دولار.
في حين صعد أسهم كلاً من " بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار" بنسبة 0.94% محققاً 1.07 دولار، تلاه سهم "العرفة للاستثمارات والاستشارات " بنسبة 5.56% محققاً 0.19 دولار.
واستقر سهم كلاً من " النعيم القابضة للاستثمار "،" القابضة المصرية الكويتية "، تلاه "الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف "،"عبر المحيطات للسياحة".
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