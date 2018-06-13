تنسيق 2018.. تعرف على طريقة تسجيل الطالب في اختبارات القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عملية تسجيل الطالب لاختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات عن طريق شبكة الإنترنت كالآتى:





ا- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم الى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.





ب – ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن "رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية– هندسية– أدبية"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الإنترنت الخاصة بالطالب.





ج – تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب.





د – يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية.





عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.





• تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.





• يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.





• تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.



