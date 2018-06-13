أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 13 ـ 6ـ 2018 بمحافظة الفيوم

شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعر العنب البناتي أحمر15 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.



وسجل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، وعنب بناتي أصفر 10 جنيهًا للكيلو، والموز 5 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 10 جنيهًا للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 3 جنيهات للكيلو، والمشمش 10 جنيهات للكيلو، والخوخ 5 جنيهات للكيلو.

