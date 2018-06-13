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سيد أبوزيد: النقابات المستقلة إحدى أفكار الفوضى الخلاقة وأدوات تخريب مصر

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 02:43 م
سيد أبوزيد: النقابات المستقلة إحدى أفكار الفوضى الخلاقة وأدوات تخريب مصر
سيد أبوزيد
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ندى محمد
 
أكد سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن النقابات المستقلة هى إحدى أفكار الفوضى الخلاقة وأحد الأدوات التي تعمل لتخريب مصر، مشيرًا إلى أن النقابات تقام بالأساس وفق القانون الصادر من السلطة التشريعية ولا يجوز الابتعاد عن هذا الأمر.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه النقابات المستقلة لا أساس قانوني لها ويتم تمويلها بواسطة جهات خارجية لديها أهداف تخدم مصالحها، مشيرًا إلى أن البرلمان كسلطة تشريعية يحكمه الدستور لا الأهواء والرغبات وبالتالي يجب إتباع القوانين ليسود النظام.
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