أسعار ياميش رمضان والمكسرات اليوم الأربعاء 13 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الفيوم

شهدت أسعار ياميش رمضان في محافظة الفيوم، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت ارتفاعًا طفيف في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البندق النيء إلى 200 جنيهًا، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز النى 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيهًا، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.



بينما وصل سعر كيلو الفول السوداني الحلواني 48 جنيهًا، سعر كيلو الفول السوداني المملح 48 جنيهًا، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنيهًا، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيهًا، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيهًا، الفسدق يسجل 260 جنيهًا، الكاجو يسجل 320 جنيهًا، مشروب التمر يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيهًا، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيهًا، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.



فيما وصل سعر كيلو البلح الجاف بـ12 جنيهًا للكيلو، وكيلو البلح نصف الجاف بسعر 20 جنيهًا، البلح الشعبى بـ7 جنيهات، قمر الدين السورى بـ22 جنيهًا، الزبيب المحلى بـ52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ86 جنيها، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ320 جنيهًا، مشروب التمر هندى بـ26 جنيهًا، مشروب السوبيا بـ26 جنيهًا، مشروب الكركديه بـ70 جنيهًا، جوز الهند الخشن بـ59 جنيهًا للكيلو، التين الجاف بـ32 جنيهًا، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ63 جنيهًا، زبيب مستورد إيرانى بسعر 97 جنيهًا للكيلو.



