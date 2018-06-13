تنسيق 2018.. الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات المؤهلة لبعض الكليات وهى كليات التربية الرياضية، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان ـ دمياط – بنها – بني سويف )، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.





وقالت الوزارة وفق بيان لها، إن تسجيل اختبارات القدرات عن طريق التنسيق الإلكتروني وذلك تيسيرًا على أبنائنا الطلاب والراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7 / 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 23 / 7 / 2018.





وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هى:

1) رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2) عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.





كما أعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدني 75%، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب، في مواعيد لاحقة.



