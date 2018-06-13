تعرفي علي فوائد ماسك الخوخ للبشرة

من الضروري إدراك حاجة البشرة في كل فترة إلى عناصر مغذية طبيعية يمكنك الحصول عليها عن طريق الفواكه والخضراوات والمنتجات الأخرى المتوفرة في المنزل.



فوائد ماسك الخوخ للبشرة



ترطيب البشرة

يحتوي الخوخ على فيتامين A وC الذين يساعدان في ترطيب وتغذية البشرة وتجديد أنسجة الجلد. لذلك، اهرسي حبة من الخوخ وأضيفي كمية مناسبة من الزبادي إليه واخلطي المزيج جيدًا.



ادهني الماسك على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة قبل أن تزيليه بالماء الفاتر. ويمكنك تكرير هذه الخلطة المرطبة يوميًا.



توحيد لون البشرة

يمكننا أن نعتبر الخوخ موحدًا للون البشرة، فمثلًا إذا كنتي تعاني من تصبغات خفيفة أو نمش، يمكن أن تستخدمي ماسك الخوخ والشوفان، فهذا الماسك يعد مقشرًا لطيفًا للبشرة.



اسلقي حبة من الخوخ واهرسيها جيدًا ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الشوفان. دلكي بشرتك بالماسك واتركيه لمدة عشر دقائق تقريبًا قبل أن تغسليه. ويمكنك أيضًا أن تستخدمي اللبن الرائب بدلًا من الشوفان.



فوائد أخرى للخوخ

يساعد الخوخ في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية ويعمل على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يمنح الوجه النضارة والصحة الطبيعية. كما أنه يرمم أنسجة الجلد ويحميها من التلف والإصابة بالالتهابات المتعددة وذلك بسبب غنى الخوخ بالبروتينات اللازمة لذلك.

