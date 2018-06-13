تعرف علي أجمل الوجهات السياحية في بروكسل



الميدان الكبير

يعد الميدان الكبير من أهم الوجهات السياحية في بلجيكا والعاصمة بروكسل فهذا الميدان يتميز بمكانته التاريخية التي تعود الى القرن الـ16.



ويضم الميدان الكبير العديد من المباني التاريخية والمقاهي والمتاجر والمطاعم وأشهر متاجر بيع الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة، وقد تم ادراج المكان على قائمة اليونسكو للتراث.



ويستمتع زوار الميدان الكبير بالتنزه والتمشية بين المباني التاريخية وإلتقاط أجمل الصور وتجربة أروع الأطباق البلجيكية في المطاعم المطلة على الميدان، كما يمكن حضور الاحتفالات والمهرجانات التي تقام في الميدان.



حديقة سينكونت ناير

يعشق زوار مدينة بروكسل التنزه في حديقة سينكونت ناير التي تضم مجموعة ساحرة من النباتات والأشجار وأحواض الزهور الخلابة والمروج الخضراء.



ويمكن الحصول على يوم ممتع من الاسترخاء في هذه الحديقة بقلب الطبيعة وممارسة المشي أو صعود القنطرة التي تسمح برؤية مشهد بانورامي للمدينة.



كما يتوفر في الحديقة 3 متاحف عن الفن والسيارات والتاريخ الحربي بالاضافة الى مطاعم ومقاهي وشاشات سينما ومسجد بروكسل الذي يعد أكبر مساجد بلجيكا.



بروكسل تاون هول

يقع تاون هول في الميدان الكبير في بروكسل وهو قاعة تاريخية تنال اعجاب السائحين نظرًا لأهميتها الابداعية والفنية حيث تم انشائها لحفلات المدينة في القرن الـ15.



وبروعة الطراز القوطي المميز لأواخر العصور الوسطى تتألق القاعة مع برج ساحر والعديد من المنحوتات والزخارف والنقوش الرائعة والمقتنيات التي تؤرخ عدة قرون من حفلات النبلاء وأحداث سياسية هامة.



القصر الملكي

القصر الملكي من أهم المعالم السياحية في برنامج الزيارة الى بلجيكا وهو مقر العائلة الملكية البلجيكية ويضم أيضًا مكاتب موظفي الحكومة البلجيكية.



ويتألق القصر الملكي في بروكسل أمام الحديقة الملكية وهي متنزه عام يستقبل العديد من السائحين، اما القصر فيمكن التجول بداخله والتعرف على أقسامه.



ويتمتع القصر بالزخارف والنقوش التاريخية الرائعة حيث يستمتع الزوار بمشاهدة غرف القصر ومقتنياته الفنية بالاضافة الى الحديقة الخاصة بالقصر ومتحف التاريخ الوطني البلجيكي الذي يضم مقتنيات ملكية ومجوهرات تاريخية.



مبنى أتوميوم

أتوميوم هو مبنى مرتفع بشكل مجسم للذرة تم انشائه في عام 1958 ليشكل المركز الرئيسي للمعرض العالمي الإكسبو حين أقيم في بروكسل.



وبعد انتهاء المعرض الكبير تحول هذا المبنى الى أهم معالم بروكسل حيث يستقبل العديد من السائحين للصعود الى أجزائه الكروية التي تتنوع أقسامها.



وفي داخل المبنى يمكن التعرف على تفاصيل المعرض الدولي الذي أقيم في 1958 ومشاهدة بعض المعارض الفنية وحضور الندوات والجلوس في مطاعم علوية تطل على المدينة في مشهد جميل ويمكن مشاهدة المدينة بواسطة التليسكوب.



حديقة أوروبا الصغيرة

تقع حديقة أوروبا الصغيرة أسفل مبنى أتوميوم الشهير في بروكسل وهي حديقة تضم 350 نموذج مصغر لأشهر معالم أوروبا وتستقبل العديد من السائحين.



ويمكن الاستمتاع بالتنزه في ارجاء الحديقة وإلتقاط الصور مع مبنى أتوميوم والنماذج الابداعية للعواصم وزيارة المعرض التفاعلي في الحديقة بالاضافة الى حديقة بروبارك التي تضم منتزه وألعاب ومنتزه مائي مع حمامات سباحة.



منتزه واليبي

يمكن لكافة أفراد العائلة الحصول على يوم ممتع لا ينسى في منتزه واليبي الخلاب الذي يقع بالقرب من بروكسل ويضم ألعاب ترفيهية متنوعة وملاهي مائية وحمامات سباحة ومطاعم ومقاهي.



مع أجمل المعالم الهامة في بروكسل العاصمة البلجيكية مثل القصور والحدائق والساحات ستجد العائلة فرصة ممتعة لقضاء عطلة هذا الصيف في تجارب متجددة وأجواء جذابة، اليوم نتعرف معكم على أجمل وأهم المعالم السياحية في بروكسل لعطلات هذا الصيف:-