جريمة قتل مروعة في البحيرة.. عاملان يقتلان والدهما ويضعانه في كيس بلاستيك

قتل عاملان، والدهما؛ بسبب قيامه بالتحرش بنجلته الصغرى، ووضع جثته داخل جوال بلاستيك تمهيدًا للتخلص منه بمحافظة البحيرة.





تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار من "ج ك ع"، 45 عامًا، ربة منزل" ومقيمة دائرة المركز بقيام نجليها كلٌّ من "م ش خ"، 25 عامًا، عامل، و"م. ش. خ"، 26 عامًا، عامل، هارب، بالتعدي على والدهما "خ.ش.م"، 53 عامًا، فلاح، بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن أودى بحياته؛ وذلك بسبب حدوث مشادة بينهم بسبب قيام زوجها بالتحرش بنجلته "م.ش.خ"، 14 عامًا، طالبة، وقيامهما عقب ذلك بوضع جثته داخل جوال بلاستيك وسلة من الخوص تمهيدًا للتخلص منه.





وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة المذكور بالحالة المشار إليها وتم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع شقيقه لذات السبب المشار إليه وأضاف بتخلصهما من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجاري المائية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



