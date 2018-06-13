ضبط 750 كجم "كعك" غير صالح للاستخدام الآدمي في حملة بأسواق القليوبية (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية،حملة مكبرة على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة أماكن تصنيع وعرض وتخزين منتجات المعروضة في الأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،اسفرت عن ضبط 750 كيلو جرام" كعك " غير صالح للإستخدام الآدمي.



وتمت الحملة برعاية الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،وبإشراف الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي،سامي رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة.





وقام فريق المراقبة بعدة حملات تفتيشية على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة أماكن تصنيع وعرض وتخزين منتجات الكعك والبسكويت والبيتي فور وغيرها والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.





وقامت الحملة بالمرور على 53 منشأة غذائية،تم سحب 267 عينة مختلفة من الكعك والبسكويت وغيرها.



كما تم تحرير 32 محضر ما بين الجنحة الصحية للعينات الغير مطابقة طبقا للنتائج الواردة من المعامل المركزية بالقليوبية،محاضر عدم استيفاء الشروط الصحية وعدم حصول العاملين على الشهادات الصحية.