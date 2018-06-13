صحة الفيوم: التنسيق بين مستشفيات الفيوم وغرف الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة بعيد الفطر

أكدت الدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم،اليوم الأربعاء، ان من ضمن خطة المديرية لأستقبال عيد الفطر المبارك بجميع مراكز المحافظة، تم التنسيق بين مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات الاحالة والتي تم استحداثها خلال الفترة الماضية ومركز الخدمات الطارئة بمديرية الشئون الصحية ( غرفة الطوارئ) على رقم ( 01030433389 ـــ 0842160473) لأستقبال وتحويل الحالات الطارئة بين المستشفيات.



وأشارت في تصريح خاص لـ "الفجر"، انه تم التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بالقطاع الوقائي بالمديرية بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية من المصانع، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن.



بالأضافة الى متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الاغذية، وسحب العينات من الاغذية المعروضة خاصة اللحوم، والاسماك، والمجمدات والعصائر.

