غدا.. بوتين يلتقي بمحمد بن سلمان في موسكو

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدًا الخميس في موسكو بمناسبة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم التي ستجمع روسيا والسعودية، وفقًا لما أعلنه الكرملين.





وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن بوتين وبن سلمان يعتزمان بحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض إنتاج النفط الساري منذ بداية عام 2017، مشددًا على أنهما لا ينويان التطرق إلى الخروج من الاتفاق.



