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غارات للتحالف على تجمعات الحوثيين بالقرب من ميناء الحديدة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:08 م
غارات للتحالف على تجمعات الحوثيين بالقرب من ميناء الحديدة
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أسماء العزب
 
شنت قوات "التحالف العربي"، اليوم الأربعاء، غارات على تجمعات ومواقع الحوثيين بالقرب من ميناء الحديدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأكدت مصادر بأن تحرير مطار الحديدة سيعني سقوط الجبهة الجنوبية للحوثيين في المدينة.

واقتربت قوات المقاومة اليمنية، من مطار الحديدة مع استمرار غارات التحالف العربي على مواقع ميليشيات الحوثي.

وقد بدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، صباح اليوم، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين.


المزيد عن: ميليشيات الحوثى معركة الحديدة مطار الحديدة قوات المقاومة اليمنية قرب غارات التحالف
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