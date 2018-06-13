غارات للتحالف على تجمعات الحوثيين بالقرب من ميناء الحديدة

شنت قوات "التحالف العربي"، اليوم الأربعاء، غارات على تجمعات ومواقع الحوثيين بالقرب من ميناء الحديدة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وأكدت مصادر بأن تحرير مطار الحديدة سيعني سقوط الجبهة الجنوبية للحوثيين في المدينة.



واقتربت قوات المقاومة اليمنية، من مطار الحديدة مع استمرار غارات التحالف العربي على مواقع ميليشيات الحوثي.



وقد بدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، صباح اليوم، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين.





