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أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 13/6/2018

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 01:08 م
أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 13/6/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 13-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود؛ إن ذكرى مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا لعهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، هي ذكرى سعيدة لعامة الشعب.

"ابن عبود": ولي العهد حقق تطلعات شعبه وفاجأ العالم بقراراته الجريئة والشجاعة

فؤاد أنور: مستوى الأخضر قبل المونديال مطمئن.. ونفتقد للهداف

"مساجد ينبع" تحدد أسماء المصليات والجوامع المجهزة لصلاة العيد

"أبو الخيور" يزور المرضى المنومين بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

"الشنبري": إنجازات "ولي العهد" ركّزت على الاستثمار في القوى البشرية
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