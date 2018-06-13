أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 13/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 13-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية التشيك نايف بن عبود؛ إن ذكرى مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليًا لعهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، هي ذكرى سعيدة لعامة الشعب.