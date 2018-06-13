الحزماويون: نريد اللعب على ملعبنا.. والأمل في آل الشيخ

أوضح رئيس نادي الحزم عبدالله المقحم أن قرار لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خارج ملعبه في الموسم المقبل بدوري النجوم السعودي مجحف بحق النادي وجماهيره التي كانت تنتظر بفارغ الصبر لعب فريقها مع أندية دوري النجوم السعودي في محافظة الرس، والتي سبق لها أن استضافت كافة الفرق الكبرى وبمختلف المسابقات وكان وقتها الملعب لا يتسع لسوى 5000 متفرج، وفِي الآونة الأخيرة تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب حتى 9000 متفرج، إلا أننا صدمنا بالقرار لا سيما أننا خاطبنا رابطة الدوري للمحترفين ولجنة المسابقات بذلك بعد صدور الجدول، ولكن العشم والأمل بمعالي المستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لتكمل فرحتنا بعد الصعود باللعب في أرضنا وبين جماهيرنا.





وأضاف المقحم بقوله " أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أهالي محافظة الرس وجماهير نادي الحزم أناشد معالي المستشار بأن يعاد النظر في هذا القرار ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال لجنة لفحص الملعب والذي يتم تجديد زراعته حالياً وسيكون جاهزاً خلال شهر من الآن". حسب صحيفة "سبق"





وأضاف المقحم بقوله "لا شك أننا نسعى للمساهمة في أن يكون الدوري من أقوى وأفضل الدوريات العالمية وتكافؤ الفرص بين الأندية سيعزز من ذلك، فتخيل أننا نلعب مع شقيقينا الرائد والتعاون على أرضهما وبين جماهيرهما ذهاب وإياب!".





وختم المقحم بقوله " كلنا أمل براعي الرياضة وباني أمجادها الحديثة بإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الحق لأصحابه وإسعاد الجماهير الحزماوية باللعب على ملعبهم".







