"شورت كهربائي".. العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار "أسيوط" من كارثة (القصة الكاملة)

سادت حالة من الفزع في صفوف ركاب قطار رقم ٩٧٨ مكيف القاهرة - أسيوط نتيجة حدوث شورت في كابل التكييف مابين عربة توليد القوى الخلفية والعربة التي أمامها، مما نتج عنه دخنة كثيفة، أدت إلى حالة من الرعب في صفوف المواطنين، مما دفعهم إلى مغادرة القطار.





وأعلنت هيئة السكة الحديد أنه على الفور تم اتخاذ إجراءات السلامة وعمل اللازم بمعرفة فريق الصيانة لعدم تعطيل القطار وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار على التأخير نتيجة هذا العطل المفاجئ الذى حدث .





وكشف المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكك الحديد في تصريحات صحفية، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه على بعد 2 كيلو من المنيب وبالقرب من قرية القصبجي اكتشف أحد العاملين على متن القطار صعود "دخنة" من كابل التكييف ما بين عربة توليد القوى الخلفية والعربة التي أمامها، فقام على الفور بشد بلف الطوارئ ليتوقف القطار في الحال، ما تسبب في هلع وفزع الركاب بعد سماع فرقعة بالعربة الخلفية وترديد البعض بأن هناك حريق على متن القطار مما اضطرهم إلى التدافع لمغادرة القطار.





وتابع: أن أصل الواقعة يرجع إلى حدوث فرقعه قوية نتيجة سقوط كابل التكييف الذي تسبب فيما يعرف بالشورت الكهربائي المشابه للماس الكهربائي، وهو ما أحدث "دخنة" كبيرة أسفل عجلات القطار.



