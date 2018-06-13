كارتيرون: فخور بالأهلي وهدفي الفوز بدوري أبطال إفريقيا

أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي فور وصوله للقاهره سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال التي وجدها منذ هبوط الطائرة ورد فعل الجماهير.









وأضاف أنه سيعمل جاهدا لإرضاء جماهير الأهلي وإسعادهم وتحقيق جميع البطولات من أجل إسعادهم.









وأشار كارتيرون إلى فخور بتدريب الأهلي الذي يعد الأفضل إفريقيا بين كل الأندية وسمعته وجماهيريته الجميع يعلمها.









وشدد كارتيرون على أنه سيسعى بكل قوته رفقة جهازه المعاون على إعادة الأهلي لمنصات التتويج الإفريقي وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.









وأنهى حديثه بسعادته الكبيرة في ثقة إدارة التعاقدات بالأهلي فيه ودعمهم له منذ الموافقة على تدريب الفريق الأحمر.



