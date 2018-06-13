وكيل "صحة الفيوم" الدفع بـ 70 سيارة أسعاف مجهزة بالأماكن العامة والمتنزهات بعيد الفطر المبارك

أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة انحاء المحافظة.

وأكدت في تصريح خاص لـ "الفجر" انه تم التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.



وأشارت إلى أنه يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث قد يطرأ خلال أحتفال المواطنين بعيد الفطر.

