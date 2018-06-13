"أمن الجيزة" يداهم عدة بؤر إجرامية ويضبط عددا من الخارجين عن القانون في بولاق الدكرور

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها المكبرة لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بشارع العشرين، دائرة قسم بولاق الدكرور.



وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رئيس القطاع ومأمور ورئيس مباحث القسم، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 125 حكم قضائي، وتحرير 114 مخالفة مرورية، وإزالة 1194 مخالفة مرافق واشغالات طريق، كما تم ضبط طبنحة، سلاح أبيض، 400 جرام حشيش، 240 جرام استروكس وذلك لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على الشارع الجيزاوي، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.