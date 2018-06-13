تموين الأقصر تستعد للعيد بمنع الإجازات لمراقبة المخابز والأسواق

تجرى كافة المؤسسات الخدمية بمحافظة الأقصر، استعداداها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال وضع خطط لسير العمل، طوال فترة الإجازة الرسمية التي قررتها الدولة.



واستعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بتكليف غرفة العمليات بالاستمرار في عملها خلال أيام عيد الفطر المبارك، ومنع إجازات مفتشى التموين لتكثيف الحملات الرقابية التموينية، ومراقبة المخابز للتأكد من عملها في المواعيد الرسمية التي تبدأ الساعة 7 صباحًا، وحسب المواعيد المقررة من جهات الاختصاص، ومدى التزامها بمواصفات الخبز المنتج.



وأكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، توفير أرصدة تكفى لمدة 3 أيام مستقبلية من الدقيق بالمطاحن والمخابز، والتأكد من توفير السلع الاستراتيجية بفروع الشركة المصرية من اللحوم والدواجن المدعمة، وتوفير أرصدة تجار التموين من السلع التموينية، لافتًا إلى أنه تم صرف مقررات شهر يونيو الجاري بنسبة بلغت 41%.



وأوضح استمرار متابعة مصنع البوتاجاز بالطود، للتأكد من إنتاجه بالطاقة القصوى لتوفير سلع البوتاجاز لجميع المواطنين وتسليمها للمواطن بالسعر الرسمي، إضافة إلى مراقبة أسواق الخضر والفاكهة والبيع للجمهور بالأسعار المناسبة والمعلنة، ومراقبة الباعة الجائلين في أماكن المتنزهات والحدائق العامة التي يتواجد بها المواطنين لمعرفة مدى صلاحية المأكولات والمشروبات المتداولة.



كما لفت إلى أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين بغرفة العمليات بديوان عام المديرية خلال أيام إجازة العيد، فيما يخص البطاقات التموينية وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأسطوانات البوتاجاز بالأسواق.

