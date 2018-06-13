مدة مراقبته ساعة واحدة.. كيف يتم رؤية هلال العيد؟

يعد "هلال العيد" مؤشر أول يوم في شهر شوال حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر، الذي يأتي كنهاية لصوم شهر رمضان، ويتم تحريه في الجهة الغربية من السماء في ليلة التاسع والعشرين من الشهر الهجري، أي الليلة التي تقع بين يومي 29 و 30 رمضان، فإن تم رصده يكون رمضان 29 يوما، ويصبح اليوم التالي هو أول شوال، وإلا يتم إتمام رمضان إلى الثلاثين يوما.

"هلال العيد" هو مرحلة من مراحل القمر حيث يتم رؤية الهلال عند بداية كل شهر حيث يبدأ القمر بالتحول للهلال عندما تنهي مرحلة محاق القمر و يتم رؤية الهلال بالعين المجردة إذا كان قريباً من سطح الأرض و تكون السماء صافية و يظهر الهلال مباشرة بعد غروب الشمس تماماً و إن كان الهلال بعيداً لا تتم رؤيته بالعين المجردة.

وتختلف رؤية هلال العيد من دولة لأخرى بسبب إختلاف التضاريس الموجودة في الدول التي تحول دون رؤية الهلال في بعض الأحيان، حيث تسبق بعض الدول رؤية الهلال عند يوم التاسع و العشرين و بعضها عند يوم الثلاثين.

مراقبة هلال شوال

يتم مراقبة الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع و العشرين من الشهر القمري، وتكون مدة مراقبة الهلال ساعة واحدة فقط لذلك تعد قصيرة نسبياً و بعدها يختفي الهلال فلا يمكن رؤيته ،و قد تصعب رؤية الهلال إذا كان القمر قريباً من الشمس بسبب ضوء شفق الشمس الذي يؤثر على القمر فيكون جزء صغير من القمر مضاء مما يسبب صعوبة في رؤية الهلال، ولرؤية الهلال بشكل واضح يجب المراقبة من مكان مفتوح بعيداً عن الجبال و التلال والمباني العالية لأن هذه المعوقات تحد من الرؤية الصحيحة للهلال، و يؤثر الغبار والطقس الغائم على رؤية الهلال بشكل صحيح.

التلسكوب

لا يمكن رؤية الهلال إذا لم يكون عمر الهلال 12 ساعة للتلسكوب، حيث يقوم بتجميع الضوء بهدف رؤية الكواكب، والنجوم البعيدة البعيدة عنا، والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجرد، ويعتبر الهلال واحداً من الأشياء التي يستطيع التلسكوب رؤيته منذ ولادته في العديد من المناطق عن سطح الكرة الأرضيّة، وفي بعض المناطق عن الأرض يصعب رؤية الهلال بسبب اقترابه من الشمس أثناء ولادته، حيث إنّ أشعة الشمس تحول دون رؤيته، ويغيب الهلال بعد مغيب الشمس بدقائق معدودة في يومه الأول، حيث تعتبر التسلكوبات واحدةً من أهم الطرق لمشاهدته.

العين المجردة

فيما يمكن رؤية الهلال بالعين المجرد لكن ليس بساعاته الأولى بالتأكيد، حيث يستحال رؤيته عندما يكون عمره أقل من 15 ساعة، ويمكن رؤيته بوضوح عندما يكون عمره 22 ساعة.

المختصون بإعلانه

رؤية الهلال تعد من إختصاصات دائرة قاضي القضاة و يقدم علم الفلك مساندة لدائرة قاضي القضاة فيما يخص الهلال ،حيث إنه لا يجوز لأي شخص أو أي جهة التحدث لوسائل الإعلام عن أي توقعات خاصة بالهلال دون الرجوع إلى دائرة قاضي القضاة لأنّه يؤدي إلى ظهور الإختلاف و الشك بين أفراد المجتمع الإسلامي، والكثير من الدول تعتمد على توقيت مكة لتحدبد هلال شهر رمضان لأنها تحدد وقفة عرفة في الحج.