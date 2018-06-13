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وزير الكهرباء: متوسط الزيادة للجهد المنخفض لن يزيد عن 20.9%

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:59 م
وزير الكهرباء: متوسط الزيادة للجهد المنخفض لن يزيد عن 20.9%
وزير الكهرباء
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ندى محمد
 
أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، عن زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أول يوليو بمتوسط زيادة يصل إلى 26%، مشيرا إلى أن متوسط الزيادة بالنسبة للجهد الكهربائي المنخفض لن يزيد عن 20.9%.

وأضاف في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الاربعاء، أن الجهد الخاص بالاستخدام المنزلي فقط وصل 24% وهي اقل زيادة حدثت على مدار السنوات السابقة نظرا للظروف التي يمر بها المواطن والاعباء عليه، موضحا أن الشرائح القليلة تتلقى اقصى دعم ممكن بينما الزيادة هي للشرائح الاكثر استهلاكا.

كما تابع أن وزارة المالية تضع في الموازنة الجديدة مبلغ 16 مليار جنيه للكهرباء كما تعمل على رفع رؤوس اموال الشركة القابضة حتى يمكن سد المدفوعات عليها، لافتا إلى وجود دعم تبادلي من خلال دفع المستهلك الاكبر للطاقة في مقابل حصول محدودي الدخل على الدعم الاكبر.

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