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"عشان مايتنصبش عليك".. الرقابة الإدارية تخصص أرقاما للإبلاغ عن المرتشين ومنتحلي الصفة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:53 م
عشان مايتنصبش عليك.. الرقابة الإدارية تخصص أرقاما للإبلاغ عن المرتشين ومنتحلي الصفة
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هبة عبد الحفيظ
 
أطلقت هيئة الرقابة الإدارية حملة مكثفة استهدفت القبض على منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم اللذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين.

وتمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.

وفي إطار حملتها، خصصت هيئة الرقابة الإدارية أرقاما للإبلاغ عن منتحلي الصفة، وناشدت جموع المواطنين الشرفاء بان يتواصلوا معها للإبلاغ عن أى وقائع فساد عبر أرقام هواتفها (0222902728) أو الرقم المختصر 16100، أو عبر التوجه لمقر الهيئة الرئيسي او مكاتبها بكل المحافظات.
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