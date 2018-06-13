صحة المنيا تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمنيا عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى ومنع الإجازات والراحات وتوافر الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكافة المستشفيات التابعة للمديرية بنطاق المحافظة.



وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن غرفة الأزمات بديوان المديرية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر على مدار الساعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والوزارة في هذا الشأن حرصا علي توفير كافه أوجه الرعاية الصحية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.



وستقوم الإدارة العامة للشئون الوقائية بتكثيف الحملات على الأغذية ومحلات الأسماك حفاظا على صحة المواطنين.