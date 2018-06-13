"مساجد ينبع" تحدد أسماء المصليات والجوامع المجهزة لصلاة العيد

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، المصليات والجوامع والمساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1439هـ في كل من: ينبع البحر، وينبع النخل، وينبع الصناعية، والمراكز والقرى التابعة لها، وجرى تهيئة الجوامع والمصليات وتجهيزها، وما تحتاجه من فرش وأجهزة فنية وصوتية.





وأوضحت "الإدارة" أن المصليات والجوامع والمساجد بينبع البحر هي: مصلى العيد، وجامع أبو بكر الصديق، والجامع الكبير، وجامع القاد، وجامع صلاح الدين الأيوبي، وجامع أحمد بن حنبل، وجامع عبدالعزيز بن باز، وجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجامع الإمام الشافعي، وجامع عمر بن عبدالعزيز، وجامع موسى بن نصير، وجامع إبراهيم الخليل، وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية، ومسجد عثمان بن أبي العاص، وجامع أبي أيوب الأنصاري، وجامع المبارك، ومسجد أبيّ بن ثابت الأنصاري، وجامع المرشد، وجامع الإحسان، وجامع الشميسي، وجامع الروضة، وجامع عمير بن سعد، وجامع البيان، وجامع صويد مساعد الرفاعي، وجامع جعفر بن أبي طالب. حسب صحيفة "سبق"





وحددت الإدارة المصليات والجوامع والمساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بينبع النخل وهي: مصلى العيد بالفرعة، ومصلى العيد بالسويق، وجامع خيف حسين، وجامع سويقة، وجامع القرية، وجامع عين النوى، وجامع العيد الجديد بطريف البقاع، ومسجد أبي بن كعب.





وأردفت أن المصليات بينبع الصناعية هي: جامع عمر بن عبدالعزيز، وجامع أبو بكر الصديق، وجامع عبدالله بن الأرقم، ومسجد ابن إبراهيم، ومسجد عبدالعزيز بن باز، ومسجد محمد بن عبدالوهاب.





وذكرت أن صلاة العيد ستقام في مراكز المحافظة، وهي: مصلى العيد بتلعة نزا، ومصلى العيد بقرية دوينة، ومصلى العيد بهجرة الأحمر، ومصلى العيد بالعشيش، ومصلى العيد بالفقعلي، ومصلى العيد بنبط، ومصلى العيد بالشرجة، وجامع النباه، وجامع مصنع الأسمنت، وجامع النجف، ومصلى العيد بالهيم، ومصلى العيد بأبو شكير، ومصلى العيد بعدان، ومصلى العيد بهجرة بئر أحمد، ومصلى العيد بمدسوس.







