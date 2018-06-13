انهيار في صفوف الحوثيين على مشارف الحديدة

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوجود حالة من الانهيار في صفوف الحوثيين على مشارف مدينة الحديدة.



وأشارت المصادر إلى أن كل التقدم الجاري قرب الحديدة تم على يد 20% فقط من قوات المقاومة، و80% من قوات المقاومة لم تبدأ بعد بالتقدم تجاه الحديدة.



واقتربت قوات المقاومة اليمنية، من مطار الحديدة مع استمرار غارات التحالف العربي على مواقع ميليشيات الحوثي.



وقد بدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، صباح اليوم، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين.

