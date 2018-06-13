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مرور الجيزة تحرر 2192 مخالفة متنوعة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 12:53 م
مرور الجيزة تحرر 2192 مخالفة متنوعة
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، مواقف الأقاليم العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 2192 مخالفات متنوعة، 2026 مخالفات نموذج 125، 2133 إنتظار خاطئ، كما تم ضبط مخالفات حملة مطالع ومنازل الكباري، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، سحب سيارات ودراجات نارية مخالفة، وغيرها من المخالفات المرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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