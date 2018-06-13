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موسكو: مستعدون لإجراءات جوابية على خطط الناتو

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:30 ص
موسكو: مستعدون لإجراءات جوابية على خطط الناتو
نائب وزير الخارجية الروسي
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وكالات
 

أعلن ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو ستتخذ كل الإجراءات الجوابية اللازمة على خطط الناتو بتشكيل خط الدفاع الثاني قرب الحدود الروسية.

 

وقال غروشكو إن موسكو ستأخذ بعين الاعتبار خطط حلف الناتو، مشيرا إلى أن كل الإجراءات العسكرية والتقنية ستتخذ من قبل موسكو لتوفير أمن الدولة وقدراتها الدفاعية. وشدد نائب الوزير على أن تعزيز الناتو في أوروبا الشرقية يشكل خطرا على الأمن الأوروبي.

 

يذكر أن وزراء دفاع حلف الناتو اعتمدوا مبادرة جديدة للرد العسكري أطلق عليها "مبادرة 4 × 30"، تهدف إلى تزويد الحلفاء بـ 30 كتيبة آلية، و30 سربا جويا و30 سفينة مقاتلة بحلول عام 2020، يمكن حشدها كلها في غضون 30 يوما كحد أقصى.

 

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