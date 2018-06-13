أبرزها "حريق قطار الصعيد ".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها، حريق قطار "القاهرة- أسيوط"، فضلًا عن تصادم 5 سيارات أعلى دائري المعادي.

حريق قطار الصعيد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء، تأخر قطار رقم ٩٧٨ مكيف القاهرة - أسيوط، نتيجة حدوث شرر في كابل التكييف بين عربة توليد القوى الخلفية والعربة التي أمامها، مما أدى إلى حدوث عطل في التكييف.

وأكدت الهيئة، أنه على الفور تم إجراء اللازم بمعرفة فريق الصيانة واعتذرت لركاب القطار على التأخير؛ نتيجة هذا العطل المفاجئ الذي حدث وتسبب في تأخير القطار.

وتداول نشطاء موقع "فيس بوك" فيديو لحريق نشب في عربة قطار "القاهرة - أسيوط" رقم 987 أمام قرية القصبجي في عزبة البكباشي جنوب المنيب، ما أدى إلى توقف القطار.

وظهرت حالة من الهلع بين ركاب عربة القطار نتيجة تصاعد الأدخنة، وساد الهرج والصراخ بين الركاب.

تصادم 5 سيارات أعلى دائرى المعادي

بينما ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم 5 سيارات أعلى الطريق الدائري ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من المعادى اتجاه المنيب و نتج عنها إصابة 4 اشخاص و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري بوقوع حادث مروري و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفاة زوجين جراء هجوم دب في الهند

وتوفي زوج وزوجة جراء هجوم دب تاركا سبعة آخرين يعانون من جروح خطيرة، بعد أن اقتحم الدب قرية في الهند ما جعل السكان يضربوه بالعصاه حتى نفوقه، حسبما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

توفت بايبيلي يورفازي صاحبة الخمسين عاما وزوجها تيروباثي راو (55 عامًا) في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في مقاطعة سريكاكولام التابعة لولاية أندرا برديش الهندية.

هاجم الدب يورفازى أثناء سيرها في ضحايا قريتها لإلقاء القمامة بين الساعة الخامسة والنصف والسابعة صباحا.

وفور سماع زوجها الصراخ، ركض سريعا خارج المنزل لمساعدتها ولكن هاجمه الدب هو الأخر، ونُقل الزوجين إلى مستشفى Palasa الحكومية.

وأعلن الطبيب وفاة الرجل فور وصوله إلى المستشفى، وبعدها توفت السيدة متأثره بجراحها، وقتل الدب أيضا ستة من الحيوانات الأليفة وكلب ضال.

ويعتقد الكثير أن الدب قد دخل القرية مساء يوم السبت وظل ماكثا بها طوال الليل في بستان من شجر الكاجو.

الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك المجال الجوي اللبناني

فيما انتهك الطيران الحربي الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، وأجرى مجموعة من الطلعات الاستكشافية على علو متوسط فوق مناطق عدة من الجنوب اللبناني.

وشملت المناطق التي حلق فيها الطيران الإسرائيلي بصورة مكثفة، مزارع شبعا وقرى العرقوب والنبطية وإقليم التفاح.

العراق يصدر أوامر باعتقال 20 شخصًا في تفجير بمعقل مقتدى

وقال التلفزيون العراقي، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر أوامر باعتقال 20 شخصا متهمين بالتورط في تفجير أودى بحياة 18 شخصًا في معقل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد.

وذكر التلفزيون العراقي، أن محكمة أمرت بالقبض على 4 أشخاص متهمين بإشعال النار في موقع استغلال صناديق الاقتراض الخاصة بالانتويات البر الألمانية التي تظهر في مايو، واشتعلت النيران في المخازن، وقد انتهى العمل الأسبوع الماضي قانونًا يأمرراجع فرز الأصوات اليدوية.