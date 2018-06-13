إسلام أبو علي يكشف استعداداته لبطولة العالم للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة

قال إسلام أبو علي، الفائز بالمركز الأول ببطولة شيفيلد الدولية للسباحة لذوى الاحتياجات الخاصة، إن هذه البطولة الدولية للسباحة لذوي القدرات الخاصة من أهم البطولات العالمية، مشيرا إلى تأهله لبطولة العالم بعد فوزه بهذه المسابقة، وأنه يستعد لبطولة العالم المقبلة فى ماليزيا.



وأضاف في حواره ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه ترك عمله في الفترة الأخيرة ليتفرغ للتمرين بشكل كامل، ويرفع مستواه ويتمكن من تحقيق مركز جيد في بطولة العالم القادمة، مشيرا إلى أنه يتمرن مرتين يوميا ويتبع نظام غذائى محدد وفقا لدكتور التغذية الخاص به.



كما تابع أنه لم يكن هناك منتخب لمصر فى السباحة لأصحاب التحديات الجسدية منذ عام 2002 حتى العام 2014.