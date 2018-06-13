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عالم أزهري: موائد الرحمن تعكس الهدف الرئيسي لشهر رمضان الكريم

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:22 ص
عالم أزهري: موائد الرحمن تعكس الهدف الرئيسي لشهر رمضان الكريم
الشيخ سيد شلبي
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ندى محمد
 
قال الشيخ سيد شلبى، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول كان أجود ما يكون فى رمضان، حيث أن الصيام هو عبارة عن صلة بين العبد وربه وبين المسلم وغير المسلم وبين الغني والفقير وبين الطائع والعاصى، لافتًا إلى أهمية وجود موائد الرحمن في كل الطرقات والشوارع خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف شلبى فى لقاء خاص ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، أن المسلم والمسيحى يتشاركان فى موائد الرحمن لتقديم الخير والعطاء وإطعام المساكين والفقراء، موضحا أن شهر رمضان الكريم يجمع البشر على الخير والكرم، ومتابعا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للمسلمين والمؤمنين وحدهم ولكنه كان رحمة للعالمين.
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