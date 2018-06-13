وسائل إعلام كورية: "كيم" يشيد بنجاح"قمة القرن"

أشادت كوريا الشمالية بمؤتمر القمة بين دونالد ترامب وكيم جونج أون بمناسبة انتهاء العلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، حيث وصفت وسائل الإعلام الحكومية الاجتماع بأنه انتصار دبلوماسي لزعيمها.





وفي تقريرها الأول حول القمة، عرضت وكالة الأنباء الرسمية KCNA رواية متوهجة للمحادثات، مع تحديد اسم كيم 16 مرة.





وفي الوقت نفسه، نشرت الصفحة الأولى لصحيفة حزب العمال الحاكم، رودونج سينمون، صورا لـ"كيم" وهو يصافح ترامب بحرارة. وقالت إن "قمة القرن" عُقدت لوضع حد "للعلاقات المتطرفة العدائية" بين الدول.









تحول جذري

وقالت الوكالة الرسمية إن المحادثات "صنعت عهدا" وستساعد في تعزيز "التحول الجذري في العلاقات الأكثر عدوانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".





وأرجعت الصحيفة الفضل إلى "كيم" في تهيئة الظروف للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.





من جانبه، قال "ترامب"، "إن وكالة الأنباء الرسمية تقدر وجود مناخ من السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة، على الرغم من حزنها الشديد لخطر الاشتباك المسلح قبل بضعة أشهر فقط، بفضل التدابير المحبة للسلام التي اتخذها الزعيم الأعلى احترامًا منذ بداية هذا العام".





كما احتفلت أيضًا بما وصفه البعض بتحول "كيم" السريع من الديكتاتور الممل إلى رجل الدولة عقب الاستقبال الإيجابي الذي تلقاه في سنغافورة.





وقال التقرير: "سنغافورة، بلد القمة الذي كان ينتظرها الكثيرون من العالم كله، كانت مليئة بالآلاف من الصحفيين المحليين والأجانب وحشد كبير من الجماهير لمشاهدة لحظة هذا اليوم والتي ستظل طويلة في التاريخ".









تبادل الزيارات

وأضافت الوكالة، أن كيم وترامب قبلوا دعوات لتبادل الزيارات، حيث دعا كيم جونغ أون ترامب لزيارة بيونج يانج في وقت مناسب، ودعا ترامب كيم جونغ أون لزيارة الولايات المتحدة.





وأشار البيان إلى أن الزعيمين البارزين قبلا بكل سرور دعوة كل منهما للاخر، مقتنعين بأنها ستكون مناسبة هامة أخرى لتحسين العلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة"، موضحًا أن الاسم الرسمى للبلاد، هو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.





وقد اعتبرت القمة على نطاق واسع بمثابة انقلاب دبلوماسي لكوريا الشمالية، التي كررت إلتزامها تجاه نزع السلاح النووي في بيان مشترك لم يقدم تفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك.



